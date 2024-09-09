MLB／大谷翔平「怪力轟」創道奇紀錄 有望挑戰史丹頓、賈吉

道奇二刀流巨星大谷翔平今面對守護者轟出平生涯單季紀錄的第46轟，加上46次盜壘成功，持續朝「50轟50盜」空前紀錄邁進。

大谷翔平這一發直衝右外野看台的陽春砲，擊球初速高達116.7英哩（約187.8公里），飛行距離達450英呎，持續為他的「怪力轟」紀錄再添新頁。

Knock, knock.

Who's there?



Shohei Ohtani's 46th home run, which ties a career high 😤 pic.twitter.com/0rVwgNfHK7 — MLB (@MLB) 2024年9月8日

據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平本季一共累積9支超過450英呎遠的超大號全壘打，其中有6支是出現在道奇主場，兩項成績都是「Statcast」自2015年啟用以來，道奇隊史最佳紀錄。

此外，大谷翔平距離2017年史丹頓（Giancarlo Stanton）所寫下的單季10發「怪力轟」大聯盟紀錄只差一支。

450 FEET FOR SHOHEI OHTANI 🔥



He now has a career-high 101 RBI. pic.twitter.com/e5G9CY2EAy — MLB (@MLB) 2024年9月8日

若以擊球初速來看，大谷翔平今年已經累積14發超過113英哩的全壘打，居史上第3多，僅次於2017年「法官」賈吉（Aaron Judge）的15發和史丹頓的18發。

而大谷翔平本季已經敲出5發超過116英哩的全壘打，追平生涯最佳，落後賈吉在2017年創下的7發紀錄。