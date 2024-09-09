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MLB／球場裡75%都是來看他 道奇教頭許願大谷「50-50」主場達陣
大谷翔平的本季第46轟在今天出爐，面對守護者隊第5局敲出450呎陽春砲，全壘打、盜壘距離空前「50轟、50盜」都差距4，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後許願主場達陣，被問到子弟兵如何應對壓力，他大讚大谷的頭腦清晰，即便面對逼近大紀錄，也不見他追球打。
羅伯茲對50轟、50盜高度期待，而大谷正在逼近紀錄中，「在這過程中，他沒有追球打，沒有放大自己的好球，仍然以正確的方式在打球。」他說：「身為翔平的粉絲，我希望可以看到過去不曾有人辦到的事。」
媒體進一步問到，外界對大谷寄予高度期待，他如何扛住這些壓力，羅伯茲回應：「他是非常特別且聰明的人，可以好好應對這些壓力，當他在場上，他只是想著怎樣做可以幫助球隊贏球。」
羅伯茲表示，「翔平知道球場有一半的人，喔不是，是75%的人是來看他，他也希望成為史上最佳球員，想辦到過去沒人辦到的事。事實是，其實他已經辦到了。」
羅伯茲也不諱言對於50轟50盜紀錄的誕生地有私心，「我是比較希望他可以在主場完成啦！」道奇接下來在主場與小熊隊進行3連戰，就要展開客場6連戰，9月21日才會再回到主場作戰。
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