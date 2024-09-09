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MLB／想像投出讓大谷揮空的1球 守護者投手挨轟腿軟：失投了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊大谷翔平（後）5局砲轟守護者隊投手畢比（後），畢比看著球飛出去就知道不妙了。美聯社
道奇隊大谷翔平（後）5局砲轟守護者隊投手畢比（後），畢比看著球飛出去就知道不妙了。美聯社

道奇隊今天以4：0擊敗守護者隊，大谷翔平本季第46轟在此役出爐，第5局敲出陽春砲，挨轟的投手畢比（Tanner Bibee）賽後想來直言遺憾，「那球應該是要更低、更外角才對，不然應該可以讓他揮空。」

大谷單場4打數敲出2安打，面對畢比，第3局敲出安打，但隨後遭到他牽制出局，第5局則是咬中他的83.6哩變速球，掃到右外野標竿附近，裁判確認這一球是從界內越過標竿，本季第46轟出爐，而這一發陽春砲擊中三壘側三樓看台牆面最外圍的1955年道奇冠軍錦旗，飛行距離450呎。

大谷擊到球瞬間，畢比就知道大事不妙，忍不住雙腿一軟、低下肩頭轉身看向這球落點。

「那球應該是要投到更低、更外角，這是一記失投被他逮到。」畢比表示，「在這個聯盟有很多打者，如果對他們失投，都會是這種下場，如果我可以把那球的進壘執行到位，或許可以讓他打不好或揮棒落空，單純是這球沒有投好。」他最終先發5局失2分吞下敗投。

大谷翔平 道奇

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