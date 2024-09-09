MLB／大谷翔平450呎暴力轟擊中1955年冠軍錦旗 46轟平單季最佳

大谷翔平今天敲出本季第46轟，追平2021年在天使隊締造的單季個人最佳，談到這一發打到道奇隊1955年世界大賽冠軍錦旗的全壘打，逐漸逼近50轟、50盜大紀錄，大谷說：「現在不是擔心我的數據追逐的時候，我希望盡快贏得分區冠軍。」

道奇今天以4：0擊敗守護者隊，大谷4打數敲出2安打，面對先發投手畢比（Tanner Bibee），第3局敲出安打，但隨後遭到他牽制出局，第5局則是咬中他的83.6哩變速球，掃到右外野標竿附近，大谷昨天才有一發打到類似的位置的界外全壘打，一開始對這球也是抱持觀望，直到確認這一轟是從界內越過標竿，然後擊中三壘側三樓看台牆面最外圍的1955年道奇冠軍錦旗，這一發陽春砲飛行距離450呎。

Knock, knock.

Who's there?



Shohei Ohtani's 46th home run, which ties a career high 😤 pic.twitter.com/0rVwgNfHK7 — MLB (@MLB) 2024年9月8日

「昨天那球我也以為是界內，但結果轉了出去，所以我今天也有點擔心，還好留在界內。」大谷表示，自己的位置可以清楚看到球的落點，看到了它在界內飛出去。

大谷這一轟追平2021年在天使締造的單季最多轟，接下來每一轟都是個人新高，101分打點則是已經寫下新高，但他說：「我已經換球隊了，我不覺得自己有時間去擔心任何關於數據的事，道奇現在還在分區第一，我只希望可以贏得每場比賽，盡快拿到分區冠軍，明天也會做好準備繼續拿出最好表現。」

倒是道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）似乎還有指定紀錄誕生地的餘裕，「我是比較希望他可以在主場完成啦！」道奇接下來在主場與小熊隊進行3連戰，就要展開客場6連戰，9月21日才會再回到主場作戰。