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MLB／轉戰太空人沒輸過！隊友火力支援 菊池雄星勇奪第8勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
菊池雄星轉隊到太空人之後持續神勇演出。 美聯社
菊池雄星轉隊到太空人之後持續神勇演出。 美聯社

轉隊到太空人之後，日籍左投菊池雄星真的是運勢大開！儘管今天主場先發面對響尾挨兩發全壘打，直接掉4分，是加盟以來新高，但隊友火力四射，全場狂掃13支安打，最終以11比5大勝。6局失4分的菊池雄星獲得強力掩護，勇奪本季第8勝，寫下大聯盟生涯單季勝場次高紀錄。

自從北方的多倫多來到南邊的休士頓，菊池雄星7次先發太空人都沒輸過，他則是拿到其中4場勝投；這7場比賽累積41局，自責分14分，這讓他本季防禦率下修到4.31。

值得一提的是，菊池雄星近兩戰13局投球都沒有出現保送，而他本季183次三振也超越2023年的181次，創下生涯新高。此外，這場勝利是菊池雄星在大聯盟6年生涯中的第40勝，超越前輩石井一久的39勝，成為在大聯盟拿到最多勝的日本左投。

「這場比賽我遭受到對手砲轟，」菊池雄星表示，「不過我仍避免讓比賽失控，對此我感到高興」

多倫多 太空人 失控 日本

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