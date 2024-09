MLB／遊騎兵狄葛隆第4次復健賽球威十足 即將重返大聯盟

deGrominant again! 🔥



Jacob deGrom is done in Frisco after:



4.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 5⃣ K



Tune in:

📱 Bally's Live App

📺https://t.co/9WXRd6SxXi

🎙️https://t.co/Yx65lk1A27



T5 | WCH 0 , FRI 1 #LetsRide pic.twitter.com/CCzgFxEfTo