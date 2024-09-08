MLB／遊騎兵狄葛隆第4次復健賽球威十足 即將重返大聯盟

遊騎兵隊2屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）6天前進行了復健賽，當時他面對道奇隊3A主投2.2局狂飆5K，最快球速達99.7英里（約160公里），顯現不錯狀態。

今天，狄葛隆迎來第4次復健賽，面對雙城2A持續展現球威，主投4局只用49球無失分，還送出5K，只被擊出1支安打。總計狄葛隆在小聯盟4場出賽，在10.2局的投球中，防禦率低到僅0.84。如此絕佳投球狀況也讓遊騎兵隊計畫在下個系列賽將他升上大聯盟。

deGrominant again! 🔥



Jacob deGrom is done in Frisco after:



4.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 5⃣ K



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T5 | WCH 0 , FRI 1 #LetsRide pic.twitter.com/CCzgFxEfTo — Frisco RoughRiders (@RidersBaseball) 2024年9月8日

「我真的感覺很棒，」狄葛隆接受採訪時表示，「我已經很久沒有參加比賽了，所以我必須做出調整。我已經準備好回來幫助遊騎兵了。」狄葛隆從2023年4月28日以來就未參加過大聯盟比賽，一直處於傷勢恢復過程中。

「如果一切順利的話，他會在下一個系列賽準備為我們投球。歷經Tommy John手術後的復健真的是很漫長的一條路。」遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）說。

Jacob deGrom continues to dominate on his way back to the Majors. pic.twitter.com/y2mCgmbaKH — MLB (@MLB) 2024年9月8日

對遊騎兵來說還有另一項好消息，老牌塞揚強投薛則（Max Scherzer）也將在3A展開復健賽，波奇透露，投球局數大概會在兩局左右，之後就會讓他在下周回歸。