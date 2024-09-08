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MLB／道奇6分大局挺牛棚車輪戰 但大谷翔平4支0

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

道奇隊今天在第一局就奠定贏球基礎，單局打10人次、攻下6分大局，終場以7：2擊敗守護者隊，大谷翔平4打數沒有安打，還在隊友華麗攻勢的首局「貢獻」兩個出局數。

道奇讓守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）只撐0.2局狂失5分，第一棒大谷擊出游擊方向滾地球出局後，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）都靠保送上壘，艾德曼（Tommy Edman）的場地二壘打先攻下2分，勒克斯（Gavin Lux）高飛犧牲打、羅哈斯（Miguel Rojas）安打各添1分，換投後再被帕赫斯（Andy Pages）掃出兩分砲。

第九棒的巴恩斯（Austin Barnes）續敲安打上壘，輪回大谷打擊，這回以二壘方向滾地球出局，為道奇該局攻勢畫下句點。大谷在道奇的6分大局「貢獻」兩個出局數，日本媒體紛紛報導罕見事件發生，還有球迷留言：「道奇首局攻下6分，我以為是大谷打了兩發全壘打，結果是出局兩次。」

大谷第4局遭到三振，第6局打向左外野的強勁飛球，被華裔左外野手史蒂文．關（Steven Kwan）收進手套，此役以4支0作收，打擊率下滑2成89。

道奇4局下靠貝茲的陽春砲追加分數，投手戰力則因先發投手傷情不斷，此役以牛棚車輪戰應戰，共推出7任投手，唯一失分為第2局葛洛夫（Michael Grove）挨了湯瑪斯（Lane Thomas）兩分砲。

貝茲 道奇

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