MLB／洋基開幕戰先發被排牛棚 柯特斯誠實說：我很不爽

洋基隊投手調度有了創意安排，今日施密特（Clarke Schmidt）先發4.2局退場後，由柯特斯（Nestor Cortes）接力4.1局，最終2：0擊敗小熊隊，但從先發變後援的柯特斯彷彿吃了「誠實豆沙包」說：「我很不爽。」

洋基先發人手充足，先發投手防禦率3.86是美聯第5名，拿下59勝，今天登板的兩人原本都在輪值內，施密特因右背闊肌拉傷自5月26日後缺陣，今天重返投手丘，洋基隊有6人要搶輪值。

Nestor Cortes, Dirty 85mph Changeup. 👌 pic.twitter.com/yaYOtUT5ml — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2024年9月7日

柯特斯前一次後援已經是2021年，但今天被安排接替施密特投球，只用48球就吃完剩下局數，而且沒被敲安打，另有3次三振、1次四壞保送，拿下本季第9勝。

柯特斯表示，自己被告知下次先發將是與紅襪隊的系列賽，但對於被移到牛棚仍感到厭煩，而洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）則表示，柯特斯很專業的完成了這次的任務，「我相信他不是很期待這個轉變，但這還是工作，他上場執行得很好。」

「我當然是不爽。」柯特斯直言：「在所有先發投手中，我就像是工作馬，柯爾（Gerrit Cole）受傷我就去投開幕戰，雖然不是真正意義的1號投手，但我也需要調整投球計畫，現在又這樣幹。」

施密特重返投手丘後，洋基先發人手充足，有6人要搶輪值，羨煞不少球隊。 路透社

柯特斯也表示：「我不會畏懼挑戰，我也不會拋下隊友不顧，永遠會看到我全力以赴，無論我開不開心，這就是我今天做的。我就是上場提供我的一切，無論什麼狀況，如果這是我的角色，我就接受。」

布恩也指出，現在還沒決定6名先發投手要怎麼去輪5個輪值位置，尤其到季後賽還會再少一個位置，唯一確定是柯爾會是一號先發，但如何安排洛登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、希爾（Luis Gil）、柯特斯以及施密特，球隊內部仍在討論中。