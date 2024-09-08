MLB／道奇首局狂攻6分但大谷出局兩次 日媒直呼太罕見

大谷翔平昨天面對守護者隊以陽春砲打下道奇隊全場唯一分數，今天續戰守護者，道奇打線醒了，首局就狂攻6分，而大谷一人就貢獻兩個出局數，讓日本媒體紛紛報導「珍事（罕見事件）」發生。

道奇讓守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）只撐0.2局狂失5分，第一棒大谷擊出游擊方向滾地球出局後，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）都靠保送上壘，艾德曼（Tommy Edman）的場地二壘打先攻下2分，勒克斯（Gavin Lux）高飛犧牲打、羅哈斯（Miguel Rojas）安打各添1分，換投後再被帕赫斯（Andy Pages）掃出兩分砲。

第九棒的巴恩斯（Austin Barnes）續敲安打上壘，輪回大谷打擊，這回以二壘方向滾地球出局，為道奇該局攻勢畫下句點。

大谷在道奇的6分大局「貢獻」兩個出局數，日本媒體紛紛報導罕見事件發生，還有球迷留言：「道奇首局攻下6分，我以為是大谷打了兩發全壘打，結果是出局兩次。」