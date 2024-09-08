MLB／目睹逆轉三分砲被Siri沒收 金鶯韓德森確信步→摔頭盔

以為是逆轉三分砲，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）已經邁開確信步，卻在下一瞬間看到光芒隊中外野手希瑞（Jose Siri）上演沒收全壘打美技，他氣到摔頭盔，賽後坦言：「這一點都不好玩」，金鶯最終以1：7輸球，加上洋基隊同日以2：0擊敗小熊隊，由洋基重返美聯東區第一。

Jose Siri elevates to rob Gunnar Henderson of a home run! 😱 pic.twitter.com/B8j2OaNFUF — MLB (@MLB) 2024年9月7日

精彩畫面出現在4局下，當時光芒以2：0領先，金鶯的攻勢在兩出局、一二壘有人時輪到韓德森打擊，他一棒掃向中外野氣勢驚人，霸氣看著這球飛，以為將是一發逆轉三分砲，結果希瑞精準的跳接，手套在牆外撈到這球，逃過一劫的投手佩皮奧特（Ryan Pepiot）高舉雙手振奮，韓德森則是氣到摔頭盔。

金鶯隊韓德森無語問蒼天。 法新社

「不管何時三分砲變成出局數，這一點都不好玩。」韓德森表示，「這是不可思議的play，當時比賽還是兩分差，你當然會希望這球過牆，我無法說這球是否會改變比賽結果，但確實一點都不好玩，我們當然在比賽後段還有很多機會，但這個play確實壓制了我們的氣勢。」

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也說：「那個play難度很高，球打得很高，希瑞的起跳時機算得很好，硬生生讓我們從計分板上扣掉3分。」