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MLB／日本粉絲接到大谷翔平45轟球 嗨喊：感覺像做夢

中央社／ 東京7日專電
首打席挑戰中外野失敗，大谷翔平第6局再次叩關，終於飛出全壘打大牆。圖／美聯社
首打席挑戰中外野失敗，大谷翔平第6局再次叩關，終於飛出全壘打大牆。圖／美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平6日比賽6局下陽春彈，本季第45轟出爐。這顆全壘打球被剛好從日本來美國朝聖的山田一家人拿到，山田家的爸爸興奮表示，「感覺好像做夢一樣，我用掉一輩子的好運了」。

美國時間6日，道奇在主場和克里夫蘭守護者展開3連戰，兩隊前5局都沒得分。守護者打者西門內斯（Andres Gimenez）6局上敲出2分砲，大谷翔平在下半局回敬中外野陽春砲，飛行距離413英尺、球速達到111.2英里，助道奇縮小落後分差為1比2。然而守護者8局上再靠羅奇歐（Brayan Rocchio）開轟添1分，終場3比1擊敗道奇。

這是大谷單季第45支全壘打，成為史上首位達成45轟45盜（45-45）成就的球員，而這顆創下紀錄的球被大谷的祖國粉絲、從日本橫濱市跨海前來觀戰的山田一家接到。球擊中了中外野螢幕旁的網子後反彈，被山田家的兒子一把抓住。

山田家的爸爸受訪時說，「現在感覺不太真實，好像在做夢一樣」。他曾住在美國加州洛杉磯，從野茂英雄（1995年與道奇隊簽約）效力的時代開始就是道奇隊的粉絲，現在住在橫濱市，但從8月17日起前往美國觀賽。

他計劃觀看例行賽的27場比賽，而且期待道奇能夠闖入10月的世界大賽，所以預定了11月回日本的機票，可以說是相當鐵桿的棒球迷。

大谷翔平8月23日以史上最快速度達成40-40，山田爸爸也在現場觀戰。另外，8月28日，道奇隊主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，那天是道奇隊發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃日子，幸運粉絲山田爸爸拿到了金色限量版。

這次赴美觀賽的追星之旅如此幸運，讓他也不禁說，「可能已經把一輩子所有的運氣都用光了吧」。

MLB 大谷翔平 道奇

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