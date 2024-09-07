MLB／日本粉絲接到大谷翔平45轟球 嗨喊：感覺像做夢
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平6日比賽6局下陽春彈，本季第45轟出爐。這顆全壘打球被剛好從日本來美國朝聖的山田一家人拿到，山田家的爸爸興奮表示，「感覺好像做夢一樣，我用掉一輩子的好運了」。
美國時間6日，道奇在主場和克里夫蘭守護者展開3連戰，兩隊前5局都沒得分。守護者打者西門內斯（Andres Gimenez）6局上敲出2分砲，大谷翔平在下半局回敬中外野陽春砲，飛行距離413英尺、球速達到111.2英里，助道奇縮小落後分差為1比2。然而守護者8局上再靠羅奇歐（Brayan Rocchio）開轟添1分，終場3比1擊敗道奇。
這是大谷單季第45支全壘打，成為史上首位達成45轟45盜（45-45）成就的球員，而這顆創下紀錄的球被大谷的祖國粉絲、從日本橫濱市跨海前來觀戰的山田一家接到。球擊中了中外野螢幕旁的網子後反彈，被山田家的兒子一把抓住。
山田家的爸爸受訪時說，「現在感覺不太真實，好像在做夢一樣」。他曾住在美國加州洛杉磯，從野茂英雄（1995年與道奇隊簽約）效力的時代開始就是道奇隊的粉絲，現在住在橫濱市，但從8月17日起前往美國觀賽。
他計劃觀看例行賽的27場比賽，而且期待道奇能夠闖入10月的世界大賽，所以預定了11月回日本的機票，可以說是相當鐵桿的棒球迷。
大谷翔平8月23日以史上最快速度達成40-40，山田爸爸也在現場觀戰。另外，8月28日，道奇隊主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，那天是道奇隊發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃日子，幸運粉絲山田爸爸拿到了金色限量版。
這次赴美觀賽的追星之旅如此幸運，讓他也不禁說，「可能已經把一輩子所有的運氣都用光了吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言