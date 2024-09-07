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MLB／45轟出爐！大谷翔平生涯第二度單季百打點但道奇輸球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
首打席挑戰中外野失敗，大谷翔平第6局再次叩關，終於飛出全壘打大牆。 美聯社
首打席挑戰中外野失敗，大谷翔平第6局再次叩關，終於飛出全壘打大牆。 美聯社

首打席挑戰失敗中外野失敗，大谷翔平第6局再次叩關，終於飛出全壘打大牆，本季第45轟出爐，這一發陽春砲也讓他的本季打點數正好達到100分打點，生涯第二度完成百打點賽季。然而道奇全場只靠這一轟拿到分數，終場以1：3輸給守護者隊。

道奇隊今天展開與守護者隊的3連戰，大谷翔平4打數敲出2安打，面對先發左投波伊德（Matthew Boyd），大谷首打席就很有氣勢，但這一球飛行394呎、在中外野全壘打牆前遭到接殺。

大谷本季第45轟出爐，這一發陽春砲也讓他的本季打點數正好達到100分打點。 美聯社
大谷本季第45轟出爐，這一發陽春砲也讓他的本季打點數正好達到100分打點。 美聯社

大谷第2打席遭到三振，第3打席扳回顏面，將一顆落在5號位的88.8哩伸卡球打出中外野牆外，這一轟擊球初速111.2哩、飛行距離413呎，以陽春砲幫助道奇追近到1：2。

大谷在第8局敲安再度帶給道奇希望，貝茲（Mookie Betts）補上二壘打，弗里曼（Freddie Freeman）則獲故意保送，一出局滿壘局面等到的卻是泰勒（Chris Taylor）空虛寂寞的雙殺打。

大谷先前單季最多打點為2021年100分打點，本季賽前99分打點，今天憑藉陽春砲已經追平生涯最佳，接下來每一分打點進帳都是新高。45轟也逐漸逼近同一年打下的46轟個人最佳紀錄，穩定朝「50轟50盜」空前紀錄邁進。

大谷翔平 道奇

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