聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大都會小將再見轟寫2紀錄 豪奪8連勝氣走紅人
大都會隊今天在主場展開與紅人隊的三連戰，大都會靠著陣中24歲小將維恩托斯（Mark Vientos）的雙響砲，包括10下的再見2分彈，幫助大都會以6：4力退紅人，近期豪取8連勝，國聯外卡的競爭仍在持續。
維恩托斯首局就率先發難，首打席扛出左外野2分砲助隊先馳得點，而紅人快腿克魯茲（Elly De La Cruz）4局上也開轟扳平戰局。 大都會6局下靠著連續安打攻下2分，紅人7局上靠著佛瑞多（TJ Friedl）開轟，4：4追平比分，兩隊纏鬥至延長賽。
10局下維恩托斯把握機會，面對紅人左投威爾森（Justin Wilson），擊出左外野再見2分砲，幫助大都會以6：4贏球。維恩托斯成為大都會歷史上唯一一位敲出多支再見全壘打的三壘手，他在4月30日對戰紅雀時也在延長賽擊出再見2分彈，助隊以4：2贏球。文托斯也以24歲又270天的年紀達成隊史最年輕「單場雙響砲+再見全壘打」的球員。
身為國聯外卡競爭者的大都會與勇士隊戰況逐漸白熱化，今天雙方皆贏球，目前戰績77勝64敗，並列外卡第3。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言