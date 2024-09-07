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MLB／大都會小將再見轟寫2紀錄 豪奪8連勝氣走紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
維恩托斯今天雙響砲+4分打點，可謂是獲勝功臣。 路透
維恩托斯今天雙響砲+4分打點，可謂是獲勝功臣。 路透

大都會隊今天在主場展開與紅人隊的三連戰，大都會靠著陣中24歲小將維恩托斯（Mark Vientos）的雙響砲，包括10下的再見2分彈，幫助大都會以6：4力退紅人，近期豪取8連勝，國聯外卡的競爭仍在持續。

維恩托斯首局就率先發難，首打席扛出左外野2分砲助隊先馳得點，而紅人快腿克魯茲（Elly De La Cruz）4局上也開轟扳平戰局。 大都會6局下靠著連續安打攻下2分，紅人7局上靠著佛瑞多（TJ Friedl）開轟，4：4追平比分，兩隊纏鬥至延長賽。

維恩托斯在10局下半敲出再見轟。 路透
維恩托斯在10局下半敲出再見轟。 路透

10局下維恩托斯把握機會，面對紅人左投威爾森（Justin Wilson），擊出左外野再見2分砲，幫助大都會以6：4贏球。維恩托斯成為大都會歷史上唯一一位敲出多支再見全壘打的三壘手，他在4月30日對戰紅雀時也在延長賽擊出再見2分彈，助隊以4：2贏球。文托斯也以24歲又270天的年紀達成隊史最年輕「單場雙響砲+再見全壘打」的球員。

身為國聯外卡競爭者的大都會與勇士隊戰況逐漸白熱化，今天雙方皆贏球，目前戰績77勝64敗，並列外卡第3。

大都會 紅人

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