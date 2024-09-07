MLB／大谷在他的引退賽投保送說抱歉 守護者教頭說自己才賺到

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者教頭沃特（Stephen Vogt）賽前透露與大谷翔平有關的暖心故事。 法新社
守護者教頭沃特（Stephen Vogt）賽前透露與大谷翔平有關的暖心故事。 法新社

道奇隊今天展開與守護者隊的3連戰，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）賽前透露與大谷翔平有關的暖心故事，原來他的選手生涯最終戰，正是因他選到的保送，打破大谷當時的完全比賽局面，而令他意外的是，大谷竟然為此向他道歉。

時光回到2022年10月5日，當時效力天使隊的大谷翔平演出該季最後一場登板，運動家隊陣營的沃特則在該年9月宣告將在球季打完退役，而這天就是他的最後一戰。

大谷前4.1局13上13下，直到面對沃特投出保送，再被賓德（Chad Pinder）敲出二壘打，大谷最終以5局失1分吞下敗投。

沃特表示，「我打破了他的完全比賽局面，而他卻向我道歉，他說不好意思在我的最後一場比賽對我投出保送。」沃特笑笑回應大谷，「不是的，我才要謝謝你，我很感激你保送我。」沃特自嘲，「我的打擊率才1成58，可以從大谷手中靠保送上壘，已經夠棒了吧！」一席話逗笑在場媒體。

沃特也讚揚大谷，「毫無疑問擁有獨特天賦，不管在打擊、跑壘、投球都是。」

大谷翔平 守護者 沃特

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