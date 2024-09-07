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MLB／佛度戈卡大物新人？洋基總管：不想讓他上來只坐板凳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊農場排名第一的大物多明奎茲。 路透
洋基隊農場排名第一的大物多明奎茲。 路透

洋基隊農場排名第一的大物多明奎茲（Jasson Dominguez）在3A遲遲等不到機會，球迷怒火燒向位置同為外野的佛度戈（Alex Verdugo），總經理凱許曼（Brian Cashman）聽到了這些聲音，今天對此出面回應，目前還無法給予多明奎茲穩定的出賽機會，是未能升上他的考量之一。

「多明奎茲目前把每件他該做的事情都做得很好，但佛度戈最近也打得不錯，我們與球團人員、球員發展部門、高層等人一起評估，考量的點只有，怎麼做可以讓我們有最大機會贏球？」凱許曼說：「現階段來說，我們會維持現有戰力，但到了某些時刻也可能隨時改變想法。」

佛度戈本季打擊成績低迷，繳出打擊率2成36、上壘率2成95、長打率3成59的成績單，整體攻擊指數（OPS）則是0.654；根據凱許曼主張的「最近打得不錯」，縮小到近11場來看，數據上修到41打數敲出14安打，打擊率0.341、OPS 0.796。

值得注意的是，多明奎茲在3A的帳面成績出色，但進階數據呈現卻是不同風景，他的平均擊球初速為87.7哩、強勁（hard）擊球比率38.1％、所擊出球產生完美擊球比率（Barrel/BBE%）為6.1%，而佛度戈在這三項數據則是相去不遠的88.8哩、36.1%、5.7%。作為參考，本季Barrel/BBE%大聯盟排名第一為賈吉（Aaron Judge）的26.4%，接著是史丹頓（Giancarlo Stanton）的21.3%，大谷翔平則是20.3%排名第三。

凱許曼坦言，球隊目前的戰力佈局無法給多明奎茲固定出賽的機會，因此還沒有升上他的計畫，「如果升他上來，我們不會讓他只是一直在坐板凳，如果讓他上來，就是會讓他打。」

Giancarlo Stanton 大谷翔平 賈吉

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