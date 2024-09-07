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MLB／才剛達成連20季大聯盟出賽紀錄 44歲左投遭紅襪DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪44歲老將希爾今天遭到DFA。 法新社
紅襪44歲老將希爾今天遭到DFA。 法新社

紅襪44歲資深左投希爾（Rich Hill）日前才剛達成生涯連續20個賽季都有在大聯盟出賽的紀錄，但本季僅出賽4場就被紅襪指定讓渡（DFA），總教練柯拉（Alex Cora）表示這是一項很艱難的決定。

希爾今年季中與紅襪簽下小聯盟約，並僅用了10天就被升上大聯盟，出賽4場都是以後援登板，累積0勝1敗，3.2局，防禦率4.91。希爾也是現役唯一一位連續20季在大聯盟投球的投手，44歲的的年資也成為自紅襪已故名將「蝴蝶球大師」威克菲德（Tim Wakefield）之後唯二在44歲以上出賽的投手。

紅襪今天宣布將希爾DFA，清出空間將24歲右投葛雷諾（Luis Guerrero）升上大聯盟。紅襪總教練柯拉受訪表示，這是一個很艱難的決定，但球隊必須選擇能夠有所貢獻的球員才行。

這是希爾第4度效力紅襪，合計共待了6個球季，累積74場出賽。希爾生涯20年共效力過13支大聯盟球隊，累積90勝74敗，防禦率4.01。

大聯盟 希爾 紅襪

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