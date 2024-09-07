MLB／洋基火球男復出繳好投 賈吉沒開轟但關鍵長打宰小熊

昨日洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）就預告陣中火球男，同時也是美聯新人王熱門人選的希爾（Luis Gil）今天將掛帥迎戰小熊隊。希爾不負眾望繳出6局7K無失分的宰制表現，幫助洋基以3：0贏下3連戰第1勝。

希爾在8月21日先發對戰守護者隊的比賽中僅投3局就傷退，缺陣半個月後重返投手丘，在6局的投球中只被打1支安打，投出2個保送，奪下本季第13勝。賽後受訪也很滿意自己今天的表現：「越往下投，感覺越好，我在投手丘上感覺更放鬆了。手臂的狀況與投球的節奏都很不錯。」

賈吉連10場沒開轟了，但今天還是掃出一支關鍵長打率洋基擊敗小熊。 路透

而洋基陣中主砲賈吉（Aaron Judge）則是連續10場比賽沒開轟，但今天在3局上半敲出關鍵長打，為洋基先馳得點，也開啟了洋基的3分攻勢。比賽中也出現了暖心時刻，前小熊明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）自2021年被交易到洋基後首次在小熊主場出賽，登場打擊前獲得了全場觀眾的歡呼。

Welcome back to Wrigley Field, Anthony Rizzo 🥹 pic.twitter.com/vge3HUTUvd — MLB (@MLB) 2024年9月6日

洋基教頭布恩認為，希爾本場比賽有點慢熱，但後面越投越順。至於困擾著洋基的終結者人選，先前布恩解釋將採取「委員會制」，今天靠著卡森斯（Jake Cousins）、康利（Tommy Kahnle）與威佛（Luke Weaver）各1局接力守成，同時這也是威佛大聯盟生涯第1次救援成功。