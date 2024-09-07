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MLB／道奇本季17位先發投手倒11人 這次是11勝史東成傷兵
季後賽門票爭奪戰正要白熱化階段，道奇隊再傳重大傷情，本季一直維持健康出賽的史東（Gavin Stone）肩膀發炎進入傷兵名單，而這已是道奇本季第11位受傷的先發投手。
史東本季為道奇先發25場、合計140.1局，取得11勝，都是道奇隊內最佳，他的前一場出賽為9月1日對響尾蛇隊投5局、84球，當時賽後表態感覺自己還能投到100球以上不是問題，但傷情在近期惡化，他向球隊回報肩膀不適，檢查後確認有發炎的狀況，預計先休息10天，但球團也未排除本季無法再出賽的可能性。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，「史東預計會有10天或兩周無法投球，之後會再看看肩膀狀況。」他坦言這對道奇如同試煉的一年，但他強調，許多球隊都會經歷傷情滿滿的一年，但道奇是有戰力深度的球隊，「雖然名字有點不一樣，但我們有足夠的投手人力，我們會給予幾位選手多點機會，我有信心他們可以做得很好，幫助球隊繼續順利前進。」
道奇本季共啟用過17人擔任先發投手，已有10人陸續進入傷兵名單，史東成為第11人，而這串投手傷兵名單還不包括今年封印身分的「投手大谷」；層出不窮的傷兵狀況，讓日本媒體Full Count都形容道奇隊陷入「野戰病院化」。
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