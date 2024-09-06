MLB／ 洋基火球男明將復出 力拚美聯新人王
洋基隊26歲火球男希爾（Luis Gil）在美國時間8月21日先發時下背部拉傷被放進15天傷兵名單，洋基今天宣布他將在明天對戰小熊時歸隊掛帥先發。
希爾開季就繳出優異宰制力，成為新人王熱門人選，歷經6月小低潮後，7月又逐漸找回身手。然而他在21日先發對戰守護者隊時，僅投3局就傷退，賽後證實是因下背部拉傷進入15天傷兵名單。
希爾本季目前出賽24場繳出12勝6敗，送出144次三振和防禦率3.39的成績，在新人王獎項獲得眾多球迷與球評看好，儼然成為洋基新生代王牌。
希爾休養10幾天後，在9月1日於小聯盟2A進行復健賽，先發對戰費城人2A，主投3.2局被敲4安失3分，另有6次三振和2次保送。 希爾投完一場復健賽後就重返大聯盟，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我有看這場比賽，狀況挺好的，雖然第一局用了38球，但整體來說，我覺得投球內容還可以。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言