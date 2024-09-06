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MLB／ 洋基火球男明將復出 力拚美聯新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾最快球速可以來到99英里（約159公里），被視為新生代王牌。 美聯社
希爾最快球速可以來到99英里（約159公里），被視為新生代王牌。 美聯社

洋基隊26歲火球男希爾（Luis Gil）在美國時間8月21日先發時下背部拉傷被放進15天傷兵名單，洋基今天宣布他將在明天對戰小熊時歸隊掛帥先發。

希爾開季就繳出優異宰制力，成為新人王熱門人選，歷經6月小低潮後，7月又逐漸找回身手。然而他在21日先發對戰守護者隊時，僅投3局就傷退，賽後證實是因下背部拉傷進入15天傷兵名單。

美國時間8月21日，希爾僅投3局就因身體不適退場。 路透
美國時間8月21日，希爾僅投3局就因身體不適退場。 路透

希爾本季目前出賽24場繳出12勝6敗，送出144次三振和防禦率3.39的成績，在新人王獎項獲得眾多球迷與球評看好，儼然成為洋基新生代王牌。

希爾休養10幾天後，在9月1日於小聯盟2A進行復健賽，先發對戰費城人2A，主投3.2局被敲4安失3分，另有6次三振和2次保送。 希爾投完一場復健賽後就重返大聯盟，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我有看這場比賽，狀況挺好的，雖然第一局用了38球，但整體來說，我覺得投球內容還可以。」

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