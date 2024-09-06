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MiLB／林振瑋8月繳鬼神成績 榮膺單月最佳投手

聯合新聞網／ 綜合報導
林振瑋8月繳出優異成績，獲選佛州聯盟單月最佳投手。截圖自Cardinals Player Development X
林振瑋8月繳出優異成績，獲選佛州聯盟單月最佳投手。截圖自Cardinals Player Development X

203公分的台灣巨投林振瑋目前效力紅雀小聯盟1A，在8月繳出宰制成績，出賽5場就奪下4勝，29局的投球中狂飆36次三振，每局被上壘率僅0.90，防禦率0.63，獲選佛州聯盟8月最佳投手。

林振瑋8月份的勝投數、防禦率、三振數、每局被上壘率以及投球局數都是佛州聯盟之最，本季已登板22場，拿下10勝5敗、防禦率2.79，投了116局送出123K，每局被上壘率1.04。日前他的舅舅，前旅美名將郭泓志也飛到美國親眼觀賞林振瑋的比賽，並盛讚：「他真的比我厲害。」

今日的比賽林振瑋也先發登板，面對馬林魚1A，主投5局用61球，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分責失，終場紅雀1A以4：2獲勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率2.79。

林振瑋在今年表現更上一層樓，不只一直被視為罩門的控球問題獲得顯著改善，今年5月更飆出101英里速球（約162.5公里），刷新台灣投手最快球速紀錄。

小聯盟 林振瑋 郭泓志

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