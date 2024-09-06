MiLB／林振瑋8月繳鬼神成績 榮膺單月最佳投手

203公分的台灣巨投林振瑋目前效力紅雀小聯盟1A，在8月繳出宰制成績，出賽5場就奪下4勝，29局的投球中狂飆36次三振，每局被上壘率僅0.90，防禦率0.63，獲選佛州聯盟8月最佳投手。

林振瑋8月份的勝投數、防禦率、三振數、每局被上壘率以及投球局數都是佛州聯盟之最，本季已登板22場，拿下10勝5敗、防禦率2.79，投了116局送出123K，每局被上壘率1.04。日前他的舅舅，前旅美名將郭泓志也飛到美國親眼觀賞林振瑋的比賽，並盛讚：「他真的比我厲害。」

Congratulations to Chen-Wei Lin on being named Florida State League (A) Pitcher of the Month!



Lin led the league in wins, ERA, SO, WHIP and IP (29.0) and did not allow more than one run in any of his five starts.



He currently leads all Single-A pitchers with 10 wins on the… pic.twitter.com/pBVJIpTyFd — Cardinals Player Development (@CardsPlayerDev) 2024年9月5日

今日的比賽林振瑋也先發登板，面對馬林魚1A，主投5局用61球，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分責失，終場紅雀1A以4：2獲勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率2.79。

林振瑋在今年表現更上一層樓，不只一直被視為罩門的控球問題獲得顯著改善，今年5月更飆出101英里速球（約162.5公里），刷新台灣投手最快球速紀錄。