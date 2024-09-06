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MLB／頭部觸身球罰不罰？ 投打事主有不同想法

聯合新聞網／ 綜合報導
莫瑞菲德在面對洛磯的比賽中被砸中頭部，砸中的部位甚至幾乎不在頭盔的保護範圍中。 法新社
莫瑞菲德在面對洛磯的比賽中被砸中頭部，砸中的部位甚至幾乎不在頭盔的保護範圍中。 法新社

大聯盟近日再度出現頭部觸身球的案例，勇士明星工具人莫瑞菲德（Whit Merrifield）日前在比賽中被砸到頭部，事後還呼籲大聯盟要制定對於頭部觸身球的罰則。但身為投手的老虎隊米勒（Shelby Miller）卻不太認同。

莫瑞菲德挨觸身球後受訪表示，現在投手們只在乎球速可以飆到多快，完全不在乎自己的球會丟到哪裡去，自己身為大聯盟規則委員會的一員，呼籲聯盟應該要保護打者，將在會議中推動變革，「如果明年球季沒有相關規定，我會很震驚。」。

米勒表示理解莫瑞菲德的不悅，但仍然不認為投手該因為觸身球而受罰。 美聯社
米勒表示理解莫瑞菲德的不悅，但仍然不認為投手該因為觸身球而受罰。 美聯社

而米勒則認為處罰頭部觸身球是一件不公平的事情，沒有投手會故意往頭部砸，「我贊同保護打者的想法，但要是投手是真的在嘗試丟出好球，但他不小心砸到打者的頭部，我認為投手不該被罰款或者停賽，這太愚蠢了。」。

總計米勒12年大聯盟生涯，只投出過27次觸身球。莫瑞菲德本週對落磯隊比賽時被觸身球擊中，雖然並無大礙，但仍感到不適，當時他也表達看法，認為現在投手不用打擊，投出觸身球的投手不會受到報復，這樣的話投手就根本不在意球會跑到哪。

Miller 大聯盟

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