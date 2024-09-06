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MLB／慘…天使連9季勝率不到5成 23歲新人投出大谷紀錄
天使隊今天以1：3輸給遊騎兵隊，吞下本季第82敗的同時，也確定連續9季勝率未達5成，為大聯盟目前最久不曾嘗到勝多於敗賽季滋味的球隊。
天使輸球仍有亮點，23歲新人投手柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）繳出6局失3分優質先發，目前共在大聯盟先發7場，近5場都是優質好投，成為大聯盟史上第10位生涯前7場有5場優質先發的投手；此外，隊史前一位連5場優質先發的投手，已是2021年大谷翔平。
23歲游擊手奈托（Zach Neto）第2局就發生傳球失誤，但打擊表現不受影響，全隊4安打裡，他個人就貢獻3支。
天使教頭華盛頓（Ron Washington）賽後努力看這些正面訊息，「這才是重要的事，他一直在成長中，以往他會被這樣的失誤影響到後續比賽，但今天並沒有，他持續打好比賽，這也是我們希望他去做的，現在對他來說是成長的時刻，他以後會成為一名了不起的選手，會在天使很長一段時間。」
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