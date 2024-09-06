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MLB／與大谷爭MVP白熱化 林多：打進季後賽才是首要目標
大谷翔平持續追逐50-50紀錄，而林多（Francisco Lindor）也維持著在攻防兩端的頂尖表現，2人的國聯MVP之爭無疑是本季大聯盟最熱門的話題之一，雙方各有擁護者。而當林多被問到對於這次的競爭的看法時，他則把目標放遠：「我必須打進季後賽，這才是球迷想看到的。」
大谷目前以44轟居於國聯全壘打王，同時46次盜壘也名列國聯第2，但本季大谷皆以指定打擊身分登場，雖然林多在打擊數據上或許略遜於大谷，但在守備端可不馬虎，今年大都會隊140賽事中，林多以先發游擊手的身分登場了139場，523次守備機會中只發生了11次失誤，守備率是優異的9成79。
而林多在受訪時表示：「我感受到了球迷的愛，但我一再重複，我必須贏球，我必須打進季後賽，這是球迷所期盼的，也是我自己渴望的。」同時他也熱衷於場上的一切：「這就是我的工作，我很自豪。我喜歡貫徹始終的感覺，能拿到MVP就像夢一樣，但我想拿的是世界大賽冠軍。」大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）十分讚賞子弟兵：「林多是個甚麼事情都很頂級的人，不論是守備、攻擊、跑壘乃至於對球隊氣氛的影響，沒錯，這個人就是這麼特別。」
大谷與林多2人的競爭實在難分難捨，連紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都曾說：「還好我不必投票，這2人都是能夠改變比賽的人物。」根據數據網站《Fangraphs》的WAR值（勝利貢獻值）顯示，林多本季WAR為7.2，大谷則為6.7。
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