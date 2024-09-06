MiLB／12強賽戰力！林振瑋1A飆156公里、林昱珉2A優質先發

旅美聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5局失掉2分責失分，飆速156公里，無關勝敗；亞利桑那響尾蛇隊2A投手林昱珉6.2局優質先發，也是無關勝敗。

紅雀隊1A與邁阿密馬林魚隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，林振瑋1局下讓打者3上3下，2局下被首名打者敲出安打、但沒有失分，3局下再讓打者3上3下。

林振瑋4局下2人出局後被敲安打，但沒讓對手延續攻勢，5局下續投有狀況，接連被敲2支安打先掉1分，2人出局後再被敲出單局第3支安打、再失1分。

林振瑋總計用61球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，球隊比賽後半段追分，終場以4比2獲勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率2.79。

響尾蛇隊2A與奧克蘭運動家交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽首名打者因為隊友守備失誤上壘、但沒有失分，2局下被首名打者敲安、也沒讓對手延續攻勢，3局下2人出局後被敲出陽春砲。

林昱珉4局下讓打者3上3下，5局下隊友再出現守備失誤讓對手上壘也穩守不失分，6局下連飆3次三振，7局下續投接連被敲2支安打，1人出局後被敲出高飛犧牲打再掉1分、兩隊2比2平手時退場。

林昱珉總計用96球投6.2局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉2分責失分，球隊終場以5比4獲勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率4.36。