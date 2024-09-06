快訊

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

麻豆監理站女代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車司機沒看到開車輾頭她慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／12強賽戰力！林振瑋1A飆156公里、林昱珉2A優質先發

中央社／ 台北6日電
旅美聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5局失掉2分責失分，飆速156公里，並解在今天獲選8月最佳投手。截圖自Cardinals Player Development X
旅美聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5局失掉2分責失分，飆速156公里，並解在今天獲選8月最佳投手。截圖自Cardinals Player Development X

旅美聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5局失掉2分責失分，飆速156公里，無關勝敗；亞利桑那響尾蛇隊2A投手林昱珉6.2局優質先發，也是無關勝敗。

紅雀隊1A與邁阿密馬林魚隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，林振瑋1局下讓打者3上3下，2局下被首名打者敲出安打、但沒有失分，3局下再讓打者3上3下。

林振瑋4局下2人出局後被敲安打，但沒讓對手延續攻勢，5局下續投有狀況，接連被敲2支安打先掉1分，2人出局後再被敲出單局第3支安打、再失1分。

林振瑋總計用61球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，球隊比賽後半段追分，終場以4比2獲勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率2.79。

響尾蛇隊2A與奧克蘭運動家交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽首名打者因為隊友守備失誤上壘、但沒有失分，2局下被首名打者敲安、也沒讓對手延續攻勢，3局下2人出局後被敲出陽春砲。

林昱珉4局下讓打者3上3下，5局下隊友再出現守備失誤讓對手上壘也穩守不失分，6局下連飆3次三振，7局下續投接連被敲2支安打，1人出局後被敲出高飛犧牲打再掉1分、兩隊2比2平手時退場。

林昱珉總計用96球投6.2局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉2分責失分，球隊終場以5比4獲勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率4.36。

林振瑋 林昱珉

延伸閱讀

中職／悍將對龍隊2連戰只得1分 遭鋼龍壓制吞本季最長6連敗

MLB／大谷翔平4打數無安打 道奇熄火遭天使3轟獵殺

MLB／換下無安打中的今永昇太很難 教頭：但他好像沒發現

MLB／大谷4支0…道奇打3局投降 主力打者早退、狂燒新人投手

相關新聞

MiLB／12強賽戰力！林振瑋1A飆156公里、林昱珉2A優質先發

旅美聖路易紅雀隊台灣投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投5局失掉2分責失分，飆速156公里，無關勝敗；亞利桑那響尾蛇隊...

MLB／加重環拿不掉怎麼辦？找「怪力男」史丹頓兩下就搞定

洋基隊昨天以6：10輸給遊騎兵隊一戰，場上出現有趣一幕，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）面對敲不下來的球棒加...

MLB／挑戰沒用！球棒沒碰到卻判界外 太空人教頭吵到被趕出場

太空人今天以0：1不敵紅人隊，第4局出現來自紐約總部重播審視小組的爭議判決，布萊格曼（Alex Bregman）的打席經...

MLB／美國WBC教頭挺大谷奪MVP 受訪點出與林多決定性差異

道奇隊日籍球星大谷翔平本季目前已累積44轟、46盜，距離史無前例50-50紀錄近在咫尺，有著極高的MVP呼聲。但大都會隊當家游擊手林多（Francisco Lindor）今年也繳出亮眼成績單，2人究竟

MLB／超貧打水手罕見爆打16分 中止4連敗追上外卡競爭者

水手隊今天迎來與運動家隊3連戰最終場比賽，號稱全大聯盟最低迷的水手打線今天迎來大爆發，單場狂敲16支安打，海灌16分，創下本季新高，避免了被橫掃命運，也中止了4連敗。 運動家雖然在1局下半就先馳

MLB／大都會豪奪7連勝 強勢衝擊國聯外卡名額

近況火燙的大都會隊今天在主場迎戰紅襪隊，進行3連戰最後1場比賽，靠著溫克（Jesse Winker）在首局就敲出滿貫砲奠定勝基，近期豪取7連勝，距離外卡第3的勇士僅差0.5場勝差。 大都會首局攻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。