MLB／加重環拿不掉怎麼辦？找「怪力男」史丹頓兩下就搞定

洋基隊昨天以6：10輸給遊騎兵隊一戰，場上出現有趣一幕，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）面對敲不下來的球棒加重環，選擇求助有力量的大哥哥，而「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）只用兩下就幫他化解危機。

有趣畫面出現在昨天比賽一局上，奇森姆在兩出局、二壘有人時上場打擊，還沒走上打擊區就遇到危機，球棒上的加重訓練環怎麼也弄不下來，只見他隨後將球棒拿給人在打擊準備區的史丹頓，而他也馬上接過球棒，朝地上敲了兩下，就把訓練環敲落，奇森姆在一旁歪頭看著，接過球棒後，自己也忍不住笑了。

Jazz Chisholm Jr. couldn't get the batting weight off 😂



So he naturally asked Giancarlo Stanton for help 💪 pic.twitter.com/1hQn36soVe — MLB (@MLB) 2024年9月5日

大聯盟官方X貼出影片，留言也相當逗趣：「該去健身房了吧！我阿嬤都比你強」、「該慶幸的是，史丹頓就在旁邊」、「作為一個小baby的父親，這個畫面我很熟悉」、「謝謝把拔」、「我媽或阿嬤打不開瓶蓋時，我也是這樣幫她」。

也有球迷指出，奇森姆在前一天比賽就遇到同樣狀況，當時他的下一棒是沃爾普（Anthony Volpe），當時是直接改拿沃爾普的球棒打擊。