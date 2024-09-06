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MLB／挑戰沒用！球棒沒碰到卻判界外 太空人教頭吵到被趕出場
太空人今天以0：1不敵紅人隊，第4局出現來自紐約總部重播審視小組的爭議判決，布萊格曼（Alex Bregman）的打席經重播證實球棒未擊到球，卻無法收回界外判決，壞球硬生生變成好球，太空人教頭艾斯佩達（Joe Espada）也為此吵到被驅逐出場。
爭議畫面出現在第4局，布萊格曼面對紅人22歲菜鳥洛德（Rhett Lowder），球數1好1壞後，第3球是一顆向布萊格曼近身而來的變速球，布萊格曼緊急收棒，一壘審認定未出棒，而這球因改變了進壘軌跡後進入捕手手套，主審歐納拉（Brian O'Nora）判決界外。
太空人針對觸身球提出挑戰，畫面非常清楚顯示這球壓根沒有碰到球棒，改變軌跡更有可能是因打到布萊格的右臂，但「小房間」最終維持界外球的原判，原因出在哪裡？
布萊格曼還原主審說法，關鍵在於這球的界外判決是無法挑戰的，儘管觸身球可以挑戰，但重播審視小組認為該球並無可以改判為觸身球的明顯證據，「因為他們已經判了界外，即便他們知道是打到什麼東西，但他們無法改變界外判決。」
大聯盟重播輔助判決規則中，針對界外球的挑戰只適用於兩種狀況，第一為全壘打球，第二為球落點在一壘審、三壘審位置之外的球，而這一play並不在挑戰範疇內。
布萊格曼在這打席最終遭到三振，艾斯佩達持續與裁判爭論被驅逐出場，艾斯佩達賽後表示，「這球沒有打到球棒，這是重播清楚顯示的事，我就是無法認同判決。」布萊格曼對這球雖也有不滿，但他認為這不是今天太空人輸球主因，「我們今天在攻擊上就是一事無成，我們今天輸或贏無關這記判決。」
數據網站Codify貼出這記判決影片，寫著：「這球經過過重播後還是判為界外，或許重播審視需要重播審視程序。」
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