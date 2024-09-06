快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／挑戰沒用！球棒沒碰到卻判界外 太空人教頭吵到被趕出場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人教頭艾斯佩達為了一個明顯的誤判與主審吵翻天，最終還是被趕出場。 美聯社
太空人教頭艾斯佩達為了一個明顯的誤判與主審吵翻天，最終還是被趕出場。 美聯社

太空人今天以0：1不敵紅人隊，第4局出現來自紐約總部重播審視小組的爭議判決，布萊格曼（Alex Bregman）的打席經重播證實球棒未擊到球，卻無法收回界外判決，壞球硬生生變成好球，太空人教頭艾斯佩達（Joe Espada）也為此吵到被驅逐出場。

爭議畫面出現在第4局，布萊格曼面對紅人22歲菜鳥洛德（Rhett Lowder），球數1好1壞後，第3球是一顆向布萊格曼近身而來的變速球，布萊格曼緊急收棒，一壘審認定未出棒，而這球因改變了進壘軌跡後進入捕手手套，主審歐納拉（Brian O'Nora）判決界外。

太空人針對觸身球提出挑戰，畫面非常清楚顯示這球壓根沒有碰到球棒，改變軌跡更有可能是因打到布萊格的右臂，但「小房間」最終維持界外球的原判，原因出在哪裡？

布萊格曼還原主審說法，關鍵在於這球的界外判決是無法挑戰的，儘管觸身球可以挑戰，但重播審視小組認為該球並無可以改判為觸身球的明顯證據，「因為他們已經判了界外，即便他們知道是打到什麼東西，但他們無法改變界外判決。」

大聯盟重播輔助判決規則中，針對界外球的挑戰只適用於兩種狀況，第一為全壘打球，第二為球落點在一壘審、三壘審位置之外的球，而這一play並不在挑戰範疇內。

布萊格曼在這打席最終遭到三振，艾斯佩達持續與裁判爭論被驅逐出場，艾斯佩達賽後表示，「這球沒有打到球棒，這是重播清楚顯示的事，我就是無法認同判決。」布萊格曼對這球雖也有不滿，但他認為這不是今天太空人輸球主因，「我們今天在攻擊上就是一事無成，我們今天輸或贏無關這記判決。」

數據網站Codify貼出這記判決影片，寫著：「這球經過過重播後還是判為界外，或許重播審視需要重播審視程序。」

大聯盟 紅人

延伸閱讀

中職／池恩齊吞K怒摔球棒 鋒總拍頭安慰 ：我叫他不要生氣

嘉市街頭棒球隊全落網 衝突原因竟是…叫傳播妹被妻發現引爆亂鬥

MLB／金鶯牛棚本季第5次上演「帽子接轟」 締造另類「創舉」引熱議

MLB／太空人塞揚強投韋蘭德將回歸 遊騎兵狄葛隆展開復建賽

相關新聞

MLB／挑戰沒用！球棒沒碰到卻判界外 太空人教頭吵到被趕出場

太空人今天以0：1不敵紅人隊，第4局出現來自紐約總部重播審視小組的爭議判決，布萊格曼（Alex Bregman）的打席經...

MLB／美國WBC教頭挺大谷奪MVP 受訪點出與林多決定性差異

道奇隊日籍球星大谷翔平本季目前已累積44轟、46盜，距離史無前例50-50紀錄近在咫尺，有著極高的MVP呼聲。但大都會隊當家游擊手林多（Francisco Lindor）今年也繳出亮眼成績單，2人究竟

MLB／超貧打水手罕見爆打16分 中止4連敗追上外卡競爭者

水手隊今天迎來與運動家隊3連戰最終場比賽，號稱全大聯盟最低迷的水手打線今天迎來大爆發，單場狂敲16支安打，海灌16分，創下本季新高，避免了被橫掃命運，也中止了4連敗。 運動家雖然在1局下半就先馳

MLB／大都會豪奪7連勝 強勢衝擊國聯外卡名額

近況火燙的大都會隊今天在主場迎戰紅襪隊，進行3連戰最後1場比賽，靠著溫克（Jesse Winker）在首局就敲出滿貫砲奠定勝基，近期豪取7連勝，距離外卡第3的勇士僅差0.5場勝差。 大都會首局攻

MLB／6年1.51億美元！巨人續約三壘金手套查普曼

巨人隊今天宣布與4屆金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）達成協議，以6年1.51億美元續約。 查普曼季前與巨人簽下3年5400萬美元合約，每年球季結束後都可以跳脫。官網報導指出，查普曼

MLB／佛度戈打超爛還慢跑 洋基迷炸鍋：火星人繞壘都比他快

洋基隊今天以6：10不敵遊騎兵隊，外野手佛度戈（Alex Verdugo）比賽中消極跑壘態度，令球迷們很不滿，紛紛呼籲球團快讓「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）重返大聯盟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。