MLB／美國WBC教頭挺大谷奪MVP 受訪點出與林多決定性差異

道奇隊日籍球星大谷翔平本季目前已累積44轟、46盜，距離史無前例50-50紀錄近在咫尺，有著極高的MVP呼聲。但大都會隊當家游擊手林多（Francisco Lindor）今年也繳出亮眼成績單，2人究竟誰能脫穎而出？對此，去年美國隊經典賽教頭戴羅沙（Mark DeRosa）給出看法。

戴羅沙在《MLB Central》節目中談及2人的MVP之爭，而他選擇力挺大谷，他認為大谷沒有防守機會，但盜壘也不失為一種貢獻，他說：「作為隊友，最無私的事情之一就是成為一個出色的跑壘員，比起林多，大谷多盜了20次壘，這就是他與林多在MVP爭奪戰的決定性差距。我支持大谷，他是棒球界最具天賦的選手。」

不過德羅薩也補充：「如果林多在剩餘的的賽事中維持手感，再多個5到7轟，就很難不把它視為MVP人選。想像當大谷在休息區看自己上一次打擊的影片檢討時，林多卻在場上鎮守游擊大關，率領球隊打進季後賽。如果是這樣的情況，就很值得討論了。」

林多本季出賽140場，打擊三圍.274/.343/.501，繳出30轟、84分打點以及26次盜壘成功；至於大谷本季出賽137場，打擊三圍.290/.375/.613，敲出44轟，進帳99分打點，累積46盜。根據數據網站《Fangraphs》的WAR值（勝利貢獻值）顯示，林多本季WAR為7.2，大谷則為6.7。