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MLB／超貧打水手罕見爆打16分 中止4連敗追上外卡競爭者

聯合新聞網／ 綜合報導
烏力亞斯繳出猛打賞，包辦4分打點，還附帶1支陽春砲。 美聯社
烏力亞斯繳出猛打賞，包辦4分打點，還附帶1支陽春砲。 美聯社

水手隊今天迎來與運動家隊3連戰最終場比賽，號稱全大聯盟最低迷的水手打線今天迎來大爆發，單場狂敲16支安打，海灌16分，創下本季新高，避免了被橫掃命運，也中止了4連敗。

運動家雖然在1局下半就先馳得點，但水手下個半局立刻打回2分作為回應，第4局又靠著後段7、8、9棒接連安打送回3分。雖然6局下布雷戴（JJ Bleday）再敲安為運動家追回1分，不過隨後的7、8局便是水手漫長的攻勢。

7局上從烏力亞斯（Luis Urias）的陽春砲開始，羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及羅布列斯（Victor Robles），都貢獻帶有打點的安打，烏力亞斯又在滿壘獲保送，單局灌進7分。8局上羅布列斯以及烏力亞斯又有長打演出，再吞4分，水手靠著這2局共11分的攻勢奠定勝基，終場以16：3擊退運動家。

羅布列斯也有猛打賞，3分打點的貢獻。 美聯社
羅布列斯也有猛打賞，3分打點的貢獻。 美聯社

水手教頭威爾森（Dan Wilson）對子弟兵的表現十分滿意：「今晚出現了很多正向的表現，我們談論了整個禮拜所發生的各種效應，今天的比賽是個讓他們爆發出來的好機會。」隨著這場勝利，水手的戰績來到正好5成勝率的70勝70敗，與紅襪隊以及老虎隊戰績相同，在美聯外卡爭奪戰中皆落後給皇家隊5.5場的勝差。

大聯盟 水手 運動家

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