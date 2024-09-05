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MLB／大都會豪奪7連勝 強勢衝擊國聯外卡名額

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會近期狂掃7連勝，距離外卡名額僅剩0.5場勝差。 美聯社
大都會近期狂掃7連勝，距離外卡名額僅剩0.5場勝差。 美聯社

近況火燙的大都會隊今天在主場迎戰紅襪隊，進行3連戰最後1場比賽，靠著溫克（Jesse Winker）在首局就敲出滿貫砲奠定勝基，近期豪取7連勝，距離外卡第3的勇士僅差0.5場勝差。

大都會首局攻勢有效串連，林多（Francisco Lindor）敲安上壘，延續個人連15場敲安紀錄，隨後尼莫（Brandon Nimmo）選到四壞保送、維恩托斯（Mark Vientos）再敲安形成滿壘，雖然阿隆索（Pete Alonso）被紅襪先發霍克（Tanner Houck）三振，不過下一棒的溫克直接將球扛出中左外野大牆，形成1發滿貫全壘打。

8局下大都會獲得連續保送，將比分拉開。 美聯社
8局下大都會獲得連續保送，將比分拉開。 美聯社

紅襪在3上靠著安打串聯灌進3分大局，不過這也就是紅襪本場比賽僅有的3分，雙方維持著1分差到8局。8下紅襪牛棚大放火，簡森（Kenley Jansen）登板被敲1支安打與投出3個保送丟分。紅襪此時緊急派出老將希爾（Rich Hill）登板，想不到他也連送2個保送，再掉2分，大都會再靠著高飛犧牲打攻下這個半局第4分，

最終大都會就以8：3橫掃紅襪，收下7連勝外，距離拿到外卡名額只離國聯第3的勇士0.5場勝差，持續朝著季後賽門票前進。

大都會 林多 紅襪

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