MLB／釀酒人升上新秀「釀酒人」 成為隊史同名第1人
進入到9月大聯盟擴編名單時期，釀酒人隊日前宣布將從3A升上與隊名「Brewers」同名的布魯爾．希克倫（Brewer Hicklen），成為釀酒人隊史第1位與球隊同名的選手。
根據統計，其實釀酒人隊史中出現了不少與其他隊撞名的名字，包含天使（Angels）、費城人（Phils）以及落磯（Rocky）都有先例，但名叫「釀酒人」的選手倒是頭一遭。而這也不是希克倫第1次上大聯盟，2022年他還在皇家隊的時候就有大聯盟出賽紀錄了。
希克倫2017年選秀在第7輪被皇家選中，2022年迎來大聯盟初登板，但不久後就回到小聯盟，2023年季中被交易到費城人，季末與釀酒人簽約。本季在3A表現可圈可點，出賽105場敲出93支安打，包含21轟，還跑出42盜，目前在大聯盟已為釀酒人出賽2場，5打席吞了4K，大聯盟首安尚未開張。
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