MLB／佛度戈打超爛還慢跑 洋基迷炸鍋：火星人繞壘都比他快

洋基隊今天以6：10不敵遊騎兵隊，外野手佛度戈（Alex Verdugo）比賽中消極跑壘態度，令球迷們很不滿，紛紛呼籲球團快讓「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）重返大聯盟。

佛度戈去年休賽季被紅襪隊交易到洋基，沒想到他繳出超慘淡成績，打擊率0.235和整體攻擊指數（OPS）0.652都創菜鳥年後新低。今天洋基5局上以0：5落後遊騎兵，佛度戈擊出二壘方向滾地球，雖然高機率出局，但佛度戈慢跑讓球迷很不滿。

Run it out they say pic.twitter.com/iO3U6eAMDb — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年9月5日

正好多明奎茲今天在小聯盟又開轟，形成強烈對比，網友紛紛表示，「多明奎茲全壘打繞壘速度都比較快」、「我們要多明奎茲」、「把佛度戈運回波士頓」、「他的態度影響球隊，我覺得紅襪派他來破壞洋基」。

Jasson Dominguez has homered again pic.twitter.com/OQ8woZJtVi — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年9月4日

洋基本場比賽8局打完2：10落後，讓佛度戈、索托（Juan Soto）和賈吉（Aaron Judge）提前休息，結果9上意外攻進4分，最終仍以6：10吞敗。

賈吉連9場未開轟，本場比賽3支0，選到1次保送。洋基近81戰40勝41敗，目前仍落後美東龍頭金鶯隊0.5場勝差。佛度戈賽後受訪時表示，「我們彼此信任，知道如果當大家都處在最佳狀態，並做該做的事時，我們能做到什麼，真的沒有理由驚慌。」