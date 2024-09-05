MLB／大谷翔平4打數無安打 道奇熄火遭天使3轟獵殺

日本球星大谷翔平「回娘家」的第二天完全熄火，4打數繳白卷、中斷連兩場敲安，而道奇全隊也都攻勢有限，反而是天使隊全壘打滿天飛，靠著3轟在主場以10：1大勝道奇隊，這兩場系列賽雙方各取得1勝作收。

大谷翔平昨天對上天使隊敲出三壘安打帶有1分打點，還跑回2分，但今天遭到完全壓制，1局上、3局上都敲出飛球出局，6局上則是揮棒落空三振，8局上又敲出三壘飛球出局，打擊率掉到2成90。

天使在1局下靠莫尼亞克的三分砲締造5分大局奠定勝基。 美聯社

天使隊攻勢則是一波接一波，1局下莫尼亞克（Mickey Moniak）的三分砲締造5分大局，2局下卡瓦達斯（Niko Kavadas）敲出陽春砲，5局下沃德（Taylor Ward）也轟出陽春砲；這是沃德個人連3場開轟，8局下的3分攻勢他也貢獻了1支1打點安打。

道奇隊敲出6支安打，但僅在7局上靠著帕赫斯（Andy Pages）2出局後的適時安打，避免遭到完封。

道奇25歲火球男米勒（Bobby Miller）開賽就被打爆，但仍撐完5局，被敲5支安打包含3轟、丟掉7分，吞下本季第4敗，另有8次三振、3次四壞保送，賽後防禦率7.79。

天使隊先發投手坎寧（Griffin Canning）則是以6.2局被敲4支安打失1分的好投，拿下本季第5勝，另有7次三振、4次四壞保送。