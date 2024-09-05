MLB／連9場未開轟本季最長 賈吉停在51轟洋基又輸了

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）全壘打荒依然無解，今天對遊騎兵隊之戰3次打數掛零，被三振、保送各1次，已經連續9場比賽未開轟，創下本季最長紀錄，本季產量繼續停在51支，洋基終場以6：10落敗，對戰遊騎兵2連敗。

賈吉8月26日對洛磯隊轟出雙響砲、攻下3分打點，接下來3個系列賽9場比賽，對國民、紅雀、遊騎兵合計34打數6安打，其中兩支二壘打，一共吞下15K，而且每場都被三振，球迷最期待的全壘打消失，打點也只有兩分。

賈吉目前51轟、124分打點穩居大聯盟第1，打擊率3成23排名第3，想要改寫自己前年締造的美聯單季62轟紀錄，必須在最後22場例行賽出現13轟，難度變得很高。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）今天只投3.2局失5分，挑戰本季第11勝失利，終止3連勝；洋基輸球後，本季對戰遊騎兵6戰3勝3敗收工，80勝60敗在美聯東區排名仍居第2，落後金鶯隊半場勝差。

遊騎兵投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發7局，被揮出4支安打、出現3次保送，失兩分奪勝，最近3連勝後達到11勝；衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵，主場3連戰對洋基搶下兩勝，戰績67勝73敗在美聯西區排名第3，也很難爭取到外卡，幾乎不可能晉級季後賽。