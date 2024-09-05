MLB／霍姆斯挨再見滿貫成砸鍋王 教頭：終結者人選會更有創意
洋基隊終結者霍姆斯（Clay Holmes）昨天被遊騎兵隊新秀朗福德（Wyatt Langford）敲再見滿貫砲，苦吞大聯盟最多的第11次救援失敗，今天洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，未來在終結者的人選上將會「充滿創造力」。
霍姆斯在本季救援失敗多達11次，是大聯盟的「砸鍋王」，經歷昨天再一次的提油救火，布恩在受訪時表示，現在球隊正在追逐季後賽，所以一切都是為了勝利：「我認為所有人都在同一陣線。那就是上場贏得勝利，無論要付出什麼代價。」
布恩表示，球隊想要幫助霍姆斯撐過這段煎熬的時期：「昨晚跟他想要呈現的方式不同，結果不盡人意。現實是，他與我們認識的他並沒有太大差異。在短期內，我們確實會在終結者的位置上會比較有創造力。」
布恩再度強調，球團「絕對」相信現在還有足夠的時間讓霍姆斯調整自己。但洋基目前在比賽後段的關門人選，霍姆斯在近期不會再是第一順位，隊內將以「委員會制」，是對戰情況與投手狀況來選擇鎖定比分的投手。
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