MLB／山本由伸11日提前復出先發 道奇有季後賽的考量

道奇隊「日本最強投」山本由伸僅投2場復健賽就將歸隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本由伸將在11日對小熊隊時回到大聯盟先發，原因是要展望季後賽。

山本由伸在6月15日對皇家隊之戰，因右上臂感到緊繃，僅投2局、28球便緊急退場，隔天診斷發現是右肩旋轉肌腱拉傷，進入60天傷兵名單。

經過2個多月復健後，山本由伸8月底在小聯盟開始復健賽，但昨天登板只投了2局掉2分，還用了53球，原本的計畫是至少投到3局以上才會拉回大聯盟，但道奇隊有其他考量。

羅伯茲表示：「我認為他的球質沒問題，但我不確定控球會如何，我們希望他能夠上來投個4場先發，提升他的狀態，這樣才能為後面做好準備。」

山本由伸有望在旅美第一年就隨隊打進季後賽，而為了季後賽的先發輪值人選，道奇隊需要山本先上來適應強度，特別是在葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、克蕭（Clayton Kershaw）都受傷的情況下。

山本由伸去年季後以12年3.25億美元大約加盟道奇，本季出賽14場拿下6勝2敗、防禦率2.92，接下來的出賽會決定他在季後賽的角色，而羅伯茲說：「這是他第一次季後賽，但他投過重要的比賽，也是為什麼我們對他有所信任。」