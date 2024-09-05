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MLB／韓德森35轟創金鶯游擊手新紀錄 但白襪狂打終止12連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韓德森敲出本季第35轟，寫下金鶯隊史游擊手新猷 美聯社
韓德森敲出本季第35轟，寫下金鶯隊史游擊手新猷 美聯社

金鶯隊開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）今天首局首打席全壘打，本季第35轟出爐，刷新隊史游擊手單季最多轟紀錄，但蘇亞雷斯（Albert Suarez）表現不振，只投4.1局失6分，金鶯終場1：8不敵白襪隊。

今天賽前，金鶯本季一路橫掃白襪，對戰6場全勝，不料最後一次交手在主場慘敗，白襪不但逃過3連戰遭橫掃，也終止12連敗，戰績32勝109敗仍在大聯盟墊底。

白襪終於贏球了，中止本季第三次12連敗。 法新社
白襪終於贏球了，中止本季第三次12連敗。 法新社

白襪開路先鋒洛培茲（Nicky Lopez）1局上第2球就開砲，本季首轟出爐，1局下韓德森面對白襪先發投手坎農（Jonathan Cannon）也開轟，本季第10支首局首打席全壘打出爐，在大聯盟排名第2，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）13支居首，已經追平大聯盟單季紀錄。

韓德森賽前和小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、塔哈達（Miguel Tejada）並列金鶯單季最多轟游擊手，此役超越兩位前輩，強調這是特別的紀錄，會好好珍惜。

不過韓德森攻下這1分也是全隊唯一分數，坎農先發5.2局奪下本季第3勝，打線面對6名投出出現15支安打，包括3支全壘打，4、5局上攻下5分奠定勝基。

白襪 金鶯 韓德森

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