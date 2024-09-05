MLB／投手大谷復健新進度！ 練投15顆為術後最多

根據日媒《Sponichi Annex》報導，力拼重返二刀流的日籍球星大谷翔平今天在天使隊球場的牛棚區練投15球，是他在手肘動刀後的最多練習量，球速最快則來到90英里（約144.8公里）。

本季改披道奇隊戰袍的大谷翔平，從昨日開始與前東家天使進行3連戰，重返天使球場的他在昨日賽前也受到球迷的熱烈迎接。今日他回到牛棚區進行投球復健工作，但不再是使用主隊的「上牛棚區」而是屬於客隊的「下牛棚區」進行練習。

The Angels and their fans welcome back Shohei Ohtani pic.twitter.com/4HO8UM3aAQ — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年9月4日

報導指出，大谷的球速約介於88英里（約141.6公里）到90英里之間，共練投了15顆球。大谷自從8月24日開始進入牛棚，前2次都是在捕手站立的情況下投球，8月31日是首次讓捕手蹲下接捕10顆，至於今天的用球量則是術後最多。

練投結束後，大谷也與天使的訓練員寺田庸一與日裔球隊公關麥納尼（Grace McNamee）聊天敘舊。