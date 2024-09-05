聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／單季13支首局首打席全壘打 費城人史瓦柏追平紀錄
費城人隊開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）手感火熱，昨天對藍鳥隊轟出3響砲，今天1局上又開轟，本季第13支首局首打席全壘打出爐，追平大聯盟單季紀錄，費城人終場以4：2獲勝，客場對藍鳥2連戰全勝。
史瓦柏面對藍鳥先發投手法蘭西斯（Bowden Francis），開賽第2球就把92英里速球轟上右外野看台，追平2003年洋基隊索利安諾（Alfonso Soriano）單季13支首局首打席全壘打紀錄。
史瓦柏本季第32轟出爐，對藍鳥連續兩戰首局首打席開轟，他說：「能追平索利安諾很酷，現在想要做的事是贏球，這會更酷。」
這門重砲現年31歲，2015年從小熊隊展開大聯盟生涯，2021年歷經國民、紅襪隊，隔年轉戰費城人至今，生涯10年累積278轟，其中44支首局首打席全壘打，史上並列第9，名人堂球員韓德森（Rickey Henderson）81支排名第1。
費城人4連勝、近10戰8勝，本季戰績83勝56敗穩居國聯東區榜首，在大聯盟只落後道奇隊 ，藍鳥吞下3連敗，67勝74敗在美聯東區排名墊底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言