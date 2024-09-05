MLB／單季13支首局首打席全壘打 費城人史瓦柏追平紀錄

費城人隊開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）手感火熱，昨天對藍鳥隊轟出3響砲，今天1局上又開轟，本季第13支首局首打席全壘打出爐，追平大聯盟單季紀錄，費城人終場以4：2獲勝，客場對藍鳥2連戰全勝。

史瓦柏面對藍鳥先發投手法蘭西斯（Bowden Francis），開賽第2球就把92英里速球轟上右外野看台，追平2003年洋基隊索利安諾（Alfonso Soriano）單季13支首局首打席全壘打紀錄。

KYLE SCHWARBER... AGAIN! pic.twitter.com/eirBrBIzYU — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年9月4日

史瓦柏本季第32轟出爐，對藍鳥連續兩戰首局首打席開轟，他說：「能追平索利安諾很酷，現在想要做的事是贏球，這會更酷。」

這門重砲現年31歲，2015年從小熊隊展開大聯盟生涯，2021年歷經國民、紅襪隊，隔年轉戰費城人至今，生涯10年累積278轟，其中44支首局首打席全壘打，史上並列第9，名人堂球員韓德森（Rickey Henderson）81支排名第1。

費城人4連勝、近10戰8勝，本季戰績83勝56敗穩居國聯東區榜首，在大聯盟只落後道奇隊 ，藍鳥吞下3連敗，67勝74敗在美聯東區排名墊底。