MLB／山本由伸復健賽被纏鬥17球 坦言不理想但有找到感覺
道奇隊日籍強投山本由伸6月中旬因右肩旋轉肌袖拉傷，進入傷兵名單。今天他在3A展開第2場復健賽，只投2局就用53球失2分，防禦率升到6.75。
山本由伸出戰太空人3A球隊，首局先投保送，再被敲二壘安打，隨後因高飛犧牲打與滾地球失掉2分。
第二局山本由伸與首名打者納瓦耶茲（Omar Narváez）糾纏17球，最終投出四壞保送。他後續連抓3名打者，結束投球任務。總計今天主投2局用53球，投出3K和2保送，被敲2安，失2分。
山本賽後受訪時坦言，「雖然投球內容不理想，但最後幾球找到不錯感覺，復健賽能順利投完感覺很好。」當被問到下次登板可能就在大聯盟，山本回應，「我覺得這次投球有助下次表現，我已經準備好了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言