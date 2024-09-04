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MLB／山本由伸復健賽被纏鬥17球 坦言不理想但有找到感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊日籍強投山本由伸6月中旬因右肩旋轉肌袖拉傷，進入傷兵名單。今天他在3A展開第2場復健賽，只投2局就用53球失2分，防禦率升到6.75。

山本由伸出戰太空人3A球隊，首局先投保送，再被敲二壘安打，隨後因高飛犧牲打與滾地球失掉2分。

第二局山本由伸與首名打者納瓦耶茲（Omar Narváez）糾纏17球，最終投出四壞保送。他後續連抓3名打者，結束投球任務。總計今天主投2局用53球，投出3K和2保送，被敲2安，失2分。

山本賽後受訪時坦言，「雖然投球內容不理想，但最後幾球找到不錯感覺，復健賽能順利投完感覺很好。」當被問到下次登板可能就在大聯盟，山本回應，「我覺得這次投球有助下次表現，我已經準備好了。」

山本由伸

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