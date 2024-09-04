MLB／首度回娘家 大谷翔平盼前隊友：大家都保持健康

道奇隊今天在延長賽10局以6：2擊敗天使隊，大谷翔平「回娘家」首戰勝利作收，他坦言，第一次回到天使球場，心中有滿多感觸，「但最高興的是我們今天贏球了。」

大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，3局上的三壘安打幫助道奇隊打回追平分，也靠貝茲（Mookie Betts）的安打跑回超前分，只不過9局打完雙方2：2平手，直到10局上貝茲的三分砲才拉開差距贏球。

這是大谷翔平轉戰道奇隊後第一次回到天使主場，首打席天使隊也打出「歡迎回家」的字卡，大谷說：「我很感謝能夠在天使球迷面前打球，今天對我來說意義非凡。」

記者透露，開賽前甚至有聽到天使球迷說「希望翔平今天敲安打」，大谷對此則表示：「我很開心有球迷這麼想，我想最重要是能夠在此打球，有沒有安打不是那麼重要，但我也很開心今天有敲安。」

而今日天使隊也有好表現，歐霍普（Logan O'Hoppe）、沃德（Taylor Ward）都開轟，大谷翔平對此也表示：「他們打得非常棒，以球員來說，能夠整季健康出賽是最重要的，那會讓你覺得已經盡力了，如果大家都能沒有受傷的完成球季是最好的。」