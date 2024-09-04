快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首度回娘家 大谷翔平盼前隊友：大家都保持健康

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平（左）。 美聯社
大谷翔平（左）。 美聯社

道奇隊今天在延長賽10局以6：2擊敗天使隊，大谷翔平「回娘家」首戰勝利作收，他坦言，第一次回到天使球場，心中有滿多感觸，「但最高興的是我們今天贏球了。」

大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，3局上的三壘安打幫助道奇隊打回追平分，也靠貝茲（Mookie Betts）的安打跑回超前分，只不過9局打完雙方2：2平手，直到10局上貝茲的三分砲才拉開差距贏球。

這是大谷翔平轉戰道奇隊後第一次回到天使主場，首打席天使隊也打出「歡迎回家」的字卡，大谷說：「我很感謝能夠在天使球迷面前打球，今天對我來說意義非凡。」

記者透露，開賽前甚至有聽到天使球迷說「希望翔平今天敲安打」，大谷對此則表示：「我很開心有球迷這麼想，我想最重要是能夠在此打球，有沒有安打不是那麼重要，但我也很開心今天有敲安。」

而今日天使隊也有好表現，歐霍普（Logan O'Hoppe）、沃德（Taylor Ward）都開轟，大谷翔平對此也表示：「他們打得非常棒，以球員來說，能夠整季健康出賽是最重要的，那會讓你覺得已經盡力了，如果大家都能沒有受傷的完成球季是最好的。」

大谷翔平 天使 道奇

相關新聞

MLB／敬遠大谷→貝茲開轟 道奇教頭：這是毒藥選擇

大谷翔平「回娘家」第一天，道奇隊就與天使隊纏鬥到延長賽，最終是10局上大谷被保送後，貝茲（Mookie Betts）敲出...

MLB／首度回娘家 大谷翔平盼前隊友：大家都保持健康

道奇隊今天在延長賽10局以6：2擊敗天使隊，大谷翔平「回娘家」首戰勝利作收，他坦言，第一次回到天使球場，心中有滿多感觸，...

MLB／終結連17場未開轟！史瓦伯三響砲助費城人逆轉藍鳥

費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天面對藍鳥隊開無雙，敲出單場三響砲，包含9上逆轉三分砲，幫助費城人以10：9完成逆轉秀。 史瓦伯開賽就擊出個人本季第12發首局首打席全壘打，再

MLB／169.8公里破史上最快三振 天使火球男：球迷投入有幫助

今天是道奇隊日籍球星大谷翔平，首度重返天使隊主場打球，不過天使火球男喬伊斯（Ben Joyce）奪走鎂光燈，用105.5英里（約169.8公里）火球三振對手，創下史上最速三振。 9局上2出局喬伊

MLB／重返投手三冠王塞揚快穩了！勇士塞爾：不想迷失自我

勇士隊王牌左投塞爾（Chris Sale）今天面對洛磯隊，主投7局狂飆9K無失分，幫助勇士以3：0完封，塞爾收下個人第16勝，再度登上大聯盟投手三冠王。 塞爾近年飽受傷勢困擾，今年徹底復活，本場

MLB／不再是一個人！大谷回娘家被敬遠後靠貝茲3分砲贏球

大谷翔平加盟道奇隊後今天首度「回娘家」，在天使主場於3局上敲出三壘打、本季第99分打點，然而兩隊正規9局打完戰平，10局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。