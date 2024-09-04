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MLB／終結連17場未開轟！史瓦伯三響砲助費城人逆轉藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人隊重砲史瓦伯。 法新社
費城人隊重砲史瓦伯。 法新社

費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天面對藍鳥隊開無雙，敲出單場三響砲，包含9上逆轉三分砲，幫助費城人以10：9完成逆轉秀。

史瓦伯開賽就擊出個人本季第12發首局首打席全壘打，再1轟就能追平2003年索利安諾（Alfonso Soriano）史上第1紀錄。

1局下費城人先發投手菲利普斯（Tyler Phillips）只抓到2個出局數，就被打爆退場，總共被敲8安失掉6自責分。費城人3上追回2分，4上史瓦伯又夯陽春砲，追到4：6。

6下藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）回敬兩分砲，取得8：4領先。費城人7上打進3分追到1分差，9上史瓦伯從藍鳥守護神格林（Chad Green）手中擊出三分砲逆轉戰局，藍鳥9下追回1分，費城人仍以10：9險勝。

史瓦伯與1976年施密特（Mike Schmidt）成為隊史唯二單場5安，包含3發全壘打的球員。事實上史瓦伯8月15日後就沒開轟過，近17場打擊率0.145，整體攻擊指數（OPS）0.432，表現相當慘。他賽後受訪時談到逆轉關鍵，「即使第一局發生這種事，每個人的行為仍非常好，沒有失敗感，對比賽有很好的態度。」

Kyle Schwarber 藍鳥 費城人

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