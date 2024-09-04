MLB／敬遠大谷→貝茲開轟 道奇教頭：這是毒藥選擇

大谷翔平「回娘家」第一天，道奇隊就與天使隊纏鬥到延長賽，最終是10局上大谷被保送後，貝茲（Mookie Betts）敲出三分砲擴大領先帶走勝利，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）說：「你只能從毒藥中做選擇。」

大谷翔平今天在3局上敲出1分打點三壘打追平比數，並靠貝茲的安打跑回超前分，不過天使成功扳平，延長賽10局上道奇先馳得點後，2出局、二壘有人時輪到大谷，此時天使祭出故意四壞，但閃不過貝茲的三分砲，最終道奇以6：2贏球。

MOOOOOOOOOOOK! pic.twitter.com/mVs0RJKheO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月4日

羅伯茲表示，以對方總教練的立場來說，「這個決定沒有好或壞，你只能從毒藥中做選擇，而以我的觀點來說，擁有好球員的地方就是，永遠能夠有好的選項。」

貝茲上一次面對前一棒獲得故意四壞已經是2016年，貝茲表示：「我告訴自己要抓好球攻擊，翔平做到翔平該做的，我能理解他們的想法，所以我就是抓好球去攻擊。」

有趣的是，這是大谷翔平今年第9次被故意四壞，大谷被敬遠後下一棒打者的數據是7打數4安打、打擊率5成71，有8分打點，要閃掉大谷可能也依舊需付出代價。