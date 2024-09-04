今天是道奇隊日籍球星大谷翔平，首度重返天使隊主場打球，不過天使火球男喬伊斯（Ben Joyce）奪走鎂光燈，用105.5英里（約169.8公里）火球三振對手，創下史上最速三振。

9局上2出局喬伊斯對決艾德曼（Tommy Edman），他投出105.5英里火球並壓在好球帶內，艾德曼揮棒落空遭到三振，這是大聯盟2008年追蹤球速以來，史上最快三振出局球。

BEN JOYCE JUST THREW 105.5 MPH 🔥 pic.twitter.com/3BNim2It0P — MLB (@MLB) 2024年9月4日

史上最快球速是「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）2010年投出的105.8英里，2016年他又飆出105.7英里火球，不過這2顆都不是三振對手的球，喬伊斯這顆105.5英里火球創下紀錄。

喬伊斯投球完露出一抹微笑，他賽後受訪時坦言，「我抬頭就看到球速了，這真的是一場重要比賽，所有球迷都非常投入，所以我認為這對我有幫助，當時已經2好球，我就盡全力拚。」