MLB／重返投手三冠王塞揚快穩了！勇士塞爾：不想迷失自我

勇士隊王牌左投塞爾（Chris Sale）今天面對洛磯隊，主投7局狂飆9K無失分，幫助勇士以3：0完封，塞爾收下個人第16勝，再度登上大聯盟投手三冠王。

塞爾近年飽受傷勢困擾，今年徹底復活，本場比賽主投7局被敲6安，投出9K奪勝。16勝與老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）並列第1，防禦率2.46和206K都獨居第1。

塞爾是1912年後，勇士隊史首位連15場先發失分不到2分的投手。他是勇士隊史首位單季200K左投，也成為史上第12位生涯8度單季200K的投手。

不過塞爾現在完全不在意這些紀錄，他受訪時強調，「一切結束回到家裡時，才會開始欣賞這些事。我不想迷失於對現在不重要的事，這對球隊戰績毫無幫助，不會讓我們多贏幾場。」

勇士目前戰績75勝63敗，落後國聯東區龍頭費城人隊7場勝差。勇士在國聯外卡排第3，只領先大都會隊0.5場。