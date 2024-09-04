MLB／不再是一個人！大谷回娘家被敬遠後靠貝茲3分砲贏球

大谷翔平加盟道奇隊後今天首度「回娘家」，在天使主場於3局上敲出三壘打、本季第99分打點，然而兩隊正規9局打完戰平，10局上大谷被敬遠後，貝茲（Mookie Betts）的三分砲奠定勝利，以6：2拿下勝利。

大谷翔平今年曾在道奇主場對決過天使隊，當時他說「若回到天使主場，感覺應該會很不一樣」，今天天使也高規格迎接，作為先發第1棒的大谷翔平在1局上打擊前，天使的計分板刻意換上字卡「歡迎回家」，球迷也都紛紛起立鼓掌向他致意。

大谷翔平10局上被敬遠後，道奇靠貝茲的致勝3分砲贏球！ 美聯社

大谷首打席敲出滾地球出局，但在3局上面對0：1落後，大谷翔平敲出一支右外野深遠飛球，球剛好停在全壘打牆旁，讓大谷跑上三壘，也讓一壘跑者回到本壘，天使隊雖然挑戰是否為場地安打（需改為二壘打），但維持原判。

大谷翔平站上三壘後，與前隊友瑞登（Anthony Rendon）打打鬧鬧，最後靠貝茲的安打跑回超前分，只不過5局下沃德（Taylor Ward）的陽春砲，幫助天使隊追平比數。

2：2平手局面來到10局突破僵局，道奇隊先靠犧牲推進、羅哈斯（Miguel Rojas）安打，敲回超前分，2出局、二壘有人時輪到大谷，天使隊選擇故意四壞，但閃不掉下一棒貝茲，依舊被轟出左中外野的三分砲，瞬間拉開差距。

MOOOOOOOOOOOK! pic.twitter.com/mVs0RJKheO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月4日

10局下貝瑞瑟（Ryan Brasier）接手後雖然暴投開局，送跑者上三壘，但朱力（Brandon Drury）敲出的外野飛球不夠遠，忌憚貝茲臂力未形成高飛犧牲打，接下來又是內野飛球、外野飛球出局，天使1分未得。