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MLB／大谷翔平帶動觀光熱潮 美媒讚媲美天后泰勒絲

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導
美國「華爾街日報」今天報導，道奇日籍球星大谷翔平帶動觀光熱潮，魅力媲美人氣女歌手泰勒絲。 美聯社
美國「華爾街日報」今天報導，道奇日籍球星大谷翔平帶動觀光熱潮，魅力媲美人氣女歌手泰勒絲。 美聯社

美國「華爾街日報」今天報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平帶動觀光熱潮，魅力媲美人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）。

報導說，大谷翔平是現代版「棒球之神」貝比魯斯（ Babe Ruth），北美體壇可能從未見過像大谷這樣的好手，這位百年一遇的二刀流天才引起全球廣泛關注。

觀光業者和大聯盟人員表示，大谷翔平從洛杉磯天使轉戰道奇，不僅吸引日本遊客遠道而來觀看在洛杉磯主場比賽，也讓道奇客場門票更搶手。

多家日本旅行社已出售主打觀看道奇比賽的套裝行程。由於道奇目前戰績穩居國聯西區第一，這些業者正籌備季後賽之旅。球場附近飯店今夏日本遊客訂房量暴增。而在洛杉磯小東京（Little Tokyo）一處飯店外牆有新的大谷壁畫，遊客會特別駐足拍照留念。

道奇無疑是大聯盟各個球場中最具吸引力的球隊，在68場客場比賽平均吸引3萬6077名球迷，這個平均值比去年成長近12%。在客場上座率方面，天使從大谷待在球隊最後1年的第5名跌至本季最後1名。

道奇球場的大谷熱潮最為明顯。上週道奇為大谷舉行搖頭娃娃日，他帶著愛犬「彈額頭」為比賽開球。球隊在8月28日當天對4萬名觀眾發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃，球場外一大早就排起超長人龍。

一名東京女子得到限量款金色版搖頭娃娃，欣喜若狂。她說：「我丈夫去年剛過世，也許是他在保佑我。」

道奇今明兩天在客場出戰天使，大谷對上老東家勢必再成話題。

大谷翔平 天使

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