MLB／黃仁勳又受邀至巨人球場開球：非常喜歡台灣日

MLB舊金山巨人首度舉辦「台灣之夜」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼5月在奧克蘭運動家後，再度為台灣日站上投手丘，開球前，他向媒體表示非常喜歡台灣日這個活動。

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊今天主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，「台灣之夜」首度在這個海灣邊的美麗球場亮相。黃仁勳傍晚穿著黑皮衣和夫人Lori Huang一同現身，熱身前，他特別到「台灣球迷區」幫大家簽名、拍照留念。

MLB巨人3日舉辦台灣之夜，黃仁勳傍晚穿著黑皮衣和夫人Lori Huang一同現身。中央社

黃仁勳5月才在奧克蘭運動家隊擔任台灣日開球嘉賓，當時台灣球迷區被擠得水洩不通，他幾乎寸步難行。這次來到巨人球場，工作人員管制動線，一次開放一組球迷合照，大批民眾排隊等候，他離場前幽默表示，「要去練球了，等下再回來」。

黃仁勳3日在MLB巨人隊台灣之夜為民眾和球迷簽名拍照，由於人潮過多，他幽默表示，「要去練球了，等下再回來」。中央社 中央通訊社

黃仁勳今天未接受媒體聯訪，他先穿著黑皮衣練投，隨後向在場媒體表示還沒熱開身，有點小緊張。被問到參與台灣日的感受，他開心回應，「我非常喜歡它（台灣日）」。

在上萬球迷觀看下，黃仁勳投球直接落入捕手手套，投球狀況還是很好。觀眾席上，有球迷高舉JENSEN字母的牌子，也有人自製「黃仁勳台灣愛你」的標語。

輝達執行長黃仁勳3日為MLB巨人台灣之夜開球，他穿著皮衣練投，場邊有媒體問他參與台灣日的感受，他開心回應，「我非常喜歡（台灣日）」。中央社

黃仁勳今年與台灣棒球結緣，除了2次在大聯盟球場為台灣日開球，6月前往台灣時也赴台北大巨蛋為中職味全龍開球。近期，多支台灣青少棒隊伍來到灣區交流，赴輝達總部參觀時，黃仁勳都親自接待並練習傳接球，增進球技。

巨人「台灣之夜」是由長榮航空公司、觀光署、駐舊金山辦事處合力促成。

今晚，台灣人組成的美國加州排舞協會帶來開場表演，北加州台大校友合唱團獻唱美國國歌，甲骨文球場（Oracle Park）四周充滿長榮和台灣元素，讓美國民眾看見台灣的文化和熱情。

今天比賽，舊金山巨人在主場迎戰戰亞利桑那響尾蛇，效力響尾蛇的台美混血好手卡洛爾（CorbinCarroll）上場打擊，更讓台灣球迷熱血沸騰。

在史丹佛大學（Stanford University）念博士的江簡宙緯和朋友劉又嘉一起參與台灣之夜，他們告訴中央社，平常就有在關注卡洛爾比賽，原本不知道黃仁勳會來開球，聽到之後覺得「值回票價」，很開心在異鄉能參與台灣的活動。

黃仁勳今天穿上93號背號的巨人隊球衣為台灣之夜開球，並為台灣表演團體熱烈鼓掌，結束投球後在滿場球迷歡呼聲中離場。