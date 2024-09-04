MLB／白襪吞12連敗本季第3次 寫125年來最慘紀錄

白襪隊今天遭到金鶯隊0：9完封後，本季第3度吞下12連敗，這也寫下大聯盟近125年來沒有人達成過的難堪紀錄，甚至距離1900年以來單季最多敗也只差11敗就能追平。

大聯盟史上只有三支球隊曾經單季3度吞下12連敗，第一次是1889年的路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels），再來是1899年的克里夫蘭蜘蛛（Cleveland Spiders），最後就是今年的芝加哥白襪隊。

白襪本季第16度遭到完封，今年球季戰績掉到31勝109敗，差11敗就能追平1962年大都會隊的36勝126敗，也是自1900年以來的最多敗場紀錄。

白襪先發投手納斯崔尼（Nick Nastrini）吞下開季7連敗，今天1.2局被敲4支安打但丟掉7分（4分責失），原因是有多達6次四壞球。

金鶯隊先發投手波維奇（Cade Povich）前一戰對道奇隊3.1局被敲10安打、失5分吞敗，今天對白襪則投到7.1局，被敲5支安打沒有失分，另有10次三振，拿下本季第2勝，金鶯重返美聯東區榜首，領先洋基隊半場勝差。