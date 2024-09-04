MLB／賈吉連8場卡彈 洋基終結者被遊騎兵朗福德夯再見滿貫

洋基隊先發左投洛登（Carlos Rodon）今天面對遊騎兵隊，繳出6局狂飆11K只失1分好投，但終結者霍姆斯（Clay Holmes）被遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）敲出再見滿貫砲，洋基終場以4：7落敗。

遊騎兵4局下靠著容恩（Josh Jung）陽春砲先馳得點，洋基7上展開反撲，靠著3支安打進帳2分，8上沃爾普（Anthony Volpe）在滿壘時敲出帶有2分打點安打，幫助洋基取得4：1領先。

遊騎兵朗福德夯出再見滿貫砲。 法新社

不過遊騎兵8下追回2分，9下洋基派霍姆斯登板關門，解決首名打者後，先被敲安打，再投2次保送形成滿壘，朗福德在滿球數時鎖定失投滑球，一棒將球掃出左外野大牆，終場以7：4氣走洋基，這是遊騎兵隊史首度有新秀敲出再見滿貫砲。

WYATT LANGFORD #WALKOFF GRAND SLAM 😮 pic.twitter.com/9W2poV2vyJ — MLB (@MLB) 2024年9月4日

霍姆斯吞下本季第11次救援失敗，穩居大聯盟第1。「法官」賈吉（Aaron Judge）連8場未開轟，5打數1安打，吞下2K。洋基輸球後戰績80勝59敗，美東龍頭又被金鶯隊搶走，落後0.5場。