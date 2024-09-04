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MLB／8月最佳球員 賈吉全票通過、卡洛爾擊敗大谷首度獲獎

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾擊敗大谷獲選國聯8月最佳球員。 路透
響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾擊敗大谷獲選國聯8月最佳球員。 路透

大聯盟官網今天公布8月最佳球員，美聯由洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拿下，國聯方面，響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）擊敗大谷翔平在內多名選手。

賈吉生涯第9次獲選單月最佳球員，僅次邦茲（Barry Bonds）13次與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）10次，排史上第3。卡洛爾則是生涯首度獲獎，成為2018年6月高史密特（Paul Goldschmidt）後，首位獲獎的響尾蛇球員。

賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

賈吉獲得全票肯定，8月敲出12轟和24分打點，獲得25次保送，打擊率0.389，整體攻擊指數（OPS）1.386，上壘率、長打率、OPS、保送數和壘打數都是大聯盟第1，全壘打數與大谷並列第1。

卡洛爾。 法新社
卡洛爾。 法新社

卡洛爾8月手感火燙，敲出11轟和24分打點，打擊率0.280，OPS為1.042。卡洛爾跑回30分大聯盟第1，長打率第2、壘打數第3、打點第5、OPS值第7。其他獲得選票國聯球員有大谷翔平、釀酒人隊康崔拉斯（William Contreras）和亞當斯（Willy Adames）、大都會隊林多（Francisco Lindor）、教士隊馬恰多（Manny Machado）和梅里爾（Jackson Merrill）及洛磯隊羅傑斯（Brendan Rodgers）。

卡洛爾 大谷翔平 賈吉

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